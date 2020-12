Chi sono i finalisti di Sanremo Giovani, in programma giovedì 17 dicembre?

Sanremo Giovani 2021: arrivano le battute finali per il programma che sarà in onda giovedì 17 dicembre su Rai Uno in prima serata. Chi sono i finalisti che saranno in gara per aggiudicarsi un posto sul palco dell’Ariston a febbraio?

Sanremo Giovani 2021: ecco chi sono i finalisti

Sul profilo ufficiale Instagram di Sanremo Rai è apparso un post con Amadeus e tutti i finalisti.

Ecco chi sono:

Le Larve;

Folcast;

Davide Shorty;

Gaudiano;

Wrong on You;

Hu Is Who;

Greta Zuccoli;

Merlot;

I Desideri;

Avincola.

Il post ha ottenuto oltre 4300 Like e 113 commenti da parte dei followers, che stanno tifando per il loro cantante del cuore.

Nella serata del 17 dicembre 2020, i ragazzi si sfideranno per scoprire chi saranno i cantanti che potranno partecipare a Sanremo Giovani.

