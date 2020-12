Francesco Oppini svela perché ha lasciato subito la casa: “È stato uno strappo netto”

Francesco Oppini ha rivelato perché non è rimasto qualche giorno in più nella casa del Grande Fratello Vip

Torna ad attirare l’attenzione del gossip e dei telespettatori nelle ultime ore Francesco Oppini, ex concorrente del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Lo scorso venerdì Oppini ha deciso di lasciare immediatamente la casa più spiata d’Italia, nonostante avesse la possibilità di rimanere fino al successivo lunedì. La sua scelta ha fatto soffrire non poco Tommaso Zorzi, tra i due è nata una speciale amicizia al Grande Fratello Vip. Da parte di Zorzi non è però solo amicizia, nella casa ha ammesso di essersi innamorato dell’amico.

Ospite ieri a Casa Chi Francesco oppini ha spiegato perché ha deciso di uscire subito dalla casa più spiata d’Italia. Queste le sue parole: “Come mai non ho atteso per salutare tutti? Il mio è stato uno strappo netto. Non è che è stata una scelta ponderata. Figurati che non pensavo potessi uscire la sera stessa. Data però la condizione che si era creata con chi mi voleva bene e non parlo solo di Tommy, vedevo che c’era una sofferenza”

L’ex gieffino ha continuato dicendo: “Parlo del fatto che anche se in minima parte speravano che potessi cambiare idea e quindi restare insieme. Il fatto di scegliere in modo così duro è stato anche per non tirare avanti un’agonia personale e degli altri. Era per far capire che avevo deciso. Allungare per uscire il lunedì non era giusto, volevo essere coerente“

Francesco Oppini ha fatto sapere anche chi a parer suo vincerà la quinta edizione del Grande Fratello Vip, in merito a ciò ha concluso dicendo: “Secondo me vince Tommaso Zorzi. Se te ne devo dire un secondo allora vado con Stefania Orlando”.

Sara Fonte

