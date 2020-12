Andrea Zelletta sbotta contro Urtis: “È stato velenoso”

Andrea Zelletta si è scagliato contro Giacomo Urtis dopo la diretta del Grande Fratello Vip, i due dopo un confronto si sono però chiariti

È andata in onda ieri la 25esima puntata del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, quando il conduttore ha chiesto ai concorrenti chi secondo loro avrebbe dovuto lasciare la casa Andrea Zeletta e Selvaggia Roma hanno fatto il nome di Giacomo Urtis.

Il noto chirurgo dei Vip c’è rimasto molto male, nella casa più spiata d’Italia si è scagliato contro Zelletta. Tra le varie cose Urtis ha insinuato che Andrea fa il bonaccione per ottenere cose gratis. Dopo la diretta l’ex tronista di Uomini e Donne si è sfogato con Stefania Orlando.

Le accuse di Giacomo Urtis non sono andate affatto giù ad Andrea Zelletta. Durante il suo sfogo a Stefania ha detto: “Con me è stato esagerato. ‘Vogliamo parlare di Andrea Zelletta che fa il bonaccione? Fa il buono perché vuole avere le cose in regalo’. Ma che battuta è? Questa è roba di poco gusto. Ho visto la sua faccia, riconosco la faccia. Poi ha detto ‘si è svegliato tutto insieme Andrea che fino all’altro ieri faceva l’arredo della casa’.

Il gieffino non capisce perché Urtis se la sia presa con lui invece di rimanerci male cn Selvaggia visto che sono amici da anni. In merito a ciò ha detto: “Invece di arrabbiarsi con me perché non si è arrabbiato con Selvaggia che ha detto che doveva uscire lui? Adesso impazzisco, ora divento pazzo. Mi si gonfia la giugulare. Mi sto trattenendo. La Roma è sua amica da 6 anni e nomina lui per uscire e invece questo sputa veleno nei miei confronti?!”

E ancora: “Io sono vero, guarda quando me la sono presa con Pierpaolo perché non mi aveva salvato. Amicone con tutti per avere i regali? Ma stiamo scherzando. Sì, ha detto una cavolata grossa, ma non ci stava. Questo è stato velenoso e mi inca**o.”

Andrea Zelletta, riferendosi a Giacomo Urtis, ha poi detto: “Caro sappi che Andrea Zelletta è buono, ma non è sce*o, sappilo. Non ho proprio gradito questa sparata. Ma ti rendi conto che ha detto che ero un arredo?! Se lo pensi vieni a dirmelo in faccia subito”.

Mentre il gieffino si sfogava con Stefania in camera è entrato Urtis. Andrea gli ha detto: “Giacomo, ci sono rimasto male di alcune frasi. Secondo me te la dovevi prendere di più con Selvaggia, che ha puntato il dito contro di te e la conosci da anni“. Dopo essersi confrontati i due si sono chiariti.

Sara Fonte

