Arriva su Netflix “La Storia delle Parolacce”, con Nicolas Cage

Presto imparerete la storia di qualcosa di così potente, così cruciale e così vitale per la nostra cultura.

La Storia delle Parolacce è una serie commedia/documentario. Come suggerisce il titolo, è uno studio sull’origine, la diffusione, l’importanza nella cultura popolare e la scienza dietro alle parole peggiori del vocabolario.

Il conduttore della trasmissione sarà Nicolas Cage, la cui reputazione di attore eccentrico e sopra le righe lo rende perfetto per il ruolo.

Per esplorare questi temi, durante i 20 minuti di ogni episodio, verranno interrogati storici, etimologi, scrittori ed intrattenitori celebri.

La lista delle celebrità che verranno intervistate è lunga e contiene nomi come Joel Kim Booster, DeRay Davis, Open Mike Eagle, Nikki Glaser, Patti Harrison, London Hughes, Jim Jefferies, Zainab Johnson, Nick Offerman, Sarah Silverman, Baron Vaughn e Isiah Whitlock Jr.

Lo show tratterà comunque l’argomento anche con serietà. Tra gli esperti interpellati saranno presenti lo scienziato cognitivo ed autore di What the F Benjamin Bergen. La linguista Anne Charity Hudley. La professoressa di studi femministi Mireille Miller-Young. Il critico cinematografico Elvis Mitchell, l’autrice di Holy Sh*t: A Brief History of Swearing Melissa Mohr e l’autore di Word by Word Kory Stamper.

La serie di Netflix sarà prodotta in concomitanza con FunnyOrDie e B17 Entertainment e durerà 6 episodi.

