Filippo Nardi e Samantha De Grenet cugini? L’indiscrezione a Mattino 5

Stando a quanto rivelato da Biagio D’Anelli a Mattino 5, Filippo Nardi e Samantha De Grenet sarebbero cugini alla lontana

Nuova indiscrezione bomba a Mattino 5: dopo quella sull‘ex di Tommaso Zorzi, è arrivata quella inerente all’araldica nobiliare riguardo la baronessa Samantha De Grenet e il conte Filippo Nardi. A sganciarla è stato sempre Biagio D’Anelli, senza troppi giri di parole incitato dalla padrona di casa Federica Panicucci.

“Questa è una chicca nobiliare- ha esordito l’ex gieffino alla conduttrice- Samantha De Grenet e Filippo Nardi sono cugini alla lontana“. D’Anelli ha poi spiegato: “Sono parenti perché tra la bisnonna di Samantha e dalla parte patena di Filippo ci sono stati dei fidanzamenti in passato”. A quel punto, è intervenuta l’ospite Arianna David che ha dichiarato di non crederci assolutamente, poiché conosce bene Samantha dal 1994. Biagio però ha continuato imperterrito e ha risposto ad Arianna: “Non credo che tu nel 1934 conoscevi Samantha De Grenet e non eri nemmeno nata!”. Insomma, il battibecco tra i due è continuato per un po’ a causa delle loro opinioni e posizioni differenti. Chi avrà ragione?

Per ora, ci sono ancora molti dubbi su quest’indiscrezione trapelata anche da Dagospia, e quindi, per avere la conferma certa, si attendono le dichiarazioni dei diretti interessati in una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5.

