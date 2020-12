Junior Bake Off Italia 2020: anticipazioni sulla seconda puntata che andrà in onda il 18 dicembre 2020

Junior Bake Off Italia: l’edizione 2020 torna con la seconda puntata questa sera, 18 dicembre 2020, alle ore 21.20, su Real Time.

Quali sono le novità e le anticipazioni di questa seconda puntata?

Junior Bake Off Italia 2020: cosa ci aspetta?

Flavio Montrucchio e Alessia Mancini hanno preparato un set fenomenale per i piccoli pasticceri. I ragazzi si troveranno in un tendone del circo addobbato a festa per il Natale.

La vincitrice della prima puntata è Martina. Adesso, tocca ai piccoli cake designer dimostrare le proprie capacità a Ernst Knam e Damiano Carrara.

I piccoli concorrenti hanno meno di 10 anni e sono:

Martina,

Anna,

Clarissa,

Alessandro,

Federico,

Giulio,

Lucia,

Samuele.

Anche stasera, ci sarà una prova creativa e una prova tecnica, ma si dovrà vedere la puntata di stasera per scoprire quali sono! Nella scorsa puntata dell’11 dicembre, i bambini si sono cimentati in una scacchiera e in dei biscotti per comporre un puzzle.

La star speciale sarà Luciano Spinelli, Tiktoker di successo. Damiano Carrara ha commentato così sul suo profilo Instagram la nuova puntata che sta per arrivare.

