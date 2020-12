Oroscopo di Paolo Fox dal 21 al 27 dicembre 2020: previsioni della settimana

Senza troppi giri di parole, vediamo insieme quali sono le previsioni per la settimana natalizia. Ovviamente con Paolo Fox.

Ariete

Stavolta non sarai contrastata da Saturno e Giove. Ecco quindi che avrai una settimana travolgente. Per chi ha un partner, non solo è possibile risolvere qualche problema ma addirittura, sta per ritrovare la tanto persa serenità.

Toro

Per i nati sotto al segno del Toro, grazie al Natale saranno risolti dei problemi. Molte coppie hanno dei problemi da risolvere, e possono ritrovare la loro armonia. Chi infatti è in conflitto da tempo, deve trovare una via di uscita a tante incomprensioni.

Gemelli

I Gemelli hanno Venere in opposizione, per cui possono regalarsi flirt passeggeri. Di contro si possono dedicare a loro stessi, al lavoro e ai soldi. Nell’insieme si consiglia di non rimuginare troppo sul passato.

Cancro

In vista del Natale non vedi l’ora di stare con la famiglia. Purtroppo sei preso dalla malinconia e dal fatto che sei stato distante con qualche persona a te cara. Ma nel week end potrai sistemare tutto, anche se avresti bisogno di una prospettiva amorosa più positiva.

Leone

I nati sotto al segno del Leone avranno delle piacevoli avventure e ci penseranno bene prima di legarsi a qualcuno. Nel lavoro cerca di dare spazio alla serenità durante le feste senza pensare troppo a soldi e carriera.

Vergine

Ai Vergine questa settimana sarà prepotente la voglia di amare, e sentiranno tutti una spinta positiva. Cerca solo di non essere troppo critico, forse sei solo da tempo perché troppo esigente.

Bilancia

Molte emozioni questa settimana per i Bilancia, che avranno Giove e Saturno favorevoli.

Farai delle importanti conoscenze, e non è escluso che dopo un momento difficile ci sia finalmente la possibilità di fare un incontro speciale.

Scorpione

Se sei Scorpione avrai molta energia da vendere durante l’arco della settimana. Nel lavoro non mancheranno buone opportunità, che ti permetterano di rivedere anche alcune questioni economiche.

Sagittario

Dovresti provare a mettere più entusiasmo nei nuovi rappoeti, visto che Venere transita nel segno. Cogli l’occasione e cerca di frequentare gente diversa e allargare il giro delle proprie conoscenze.

Capricorno

In generale sarai interessato da buone situazioni, con una particolare attenzione alle storie nate da poco.

Quanto al lavoro coloro che hanno un’attività in proprio possono recuperare.

Acquario

I nati sotto al segno dell’Acquario escono da un periodo di tensioni. Ora che Venere torna favorevole, dovresti quindi regalarti il brivido di un rapporto trasgressivo. Le coppie in crisi o che hanno discusso hanno la possibilità di recuperare tranquillità.

Pesci

I Pesci non riescono a trovare la serenità che desidera no. A risentirne questa settimana saranno i rapporti nati per gioco e caratterizzati da emozioni precari. Tuttavia si orospetta un periodo positivo fatto di emozioni.

