Vite al Limite: stasera la storia di Seana Collins. Qual è la sua storia?

Vite al Limite torna stasera su Real Time, alle ore 21.20, con il racconto della 22enne Seana Collins.

La ragazza è la protagonista dell’ottavo episodio dell’ottava stagione. Viene da Kansas City, Missouri. Fin da piccola, ha utilizzato il cibo come valvola di sfogo.

Il padre, infatti, era un uomo violento e tossicodipendente. Così, già da adolescente, Seana arrivava a 200 chili, per poi arrivare a 300 in età adulta. Per via dei bulli, Seana ha anche abbandonato la scuola a 16 anni.

Purtroppo, la giovane non riesce a farsi una vita, perché costretta a tornare dalla madre dopo la relazione con un ragazzo tossicodipendente.

La situazione era talmente grave che la giovane stava pensando anche al suicidio. Così, la madre ha contattato il programma.

Vite al Limite: il percorso nel programma

Purtroppo, il percorso della ragazza da Vite al Limite non è nemmeno cominciato. Infatti, per poter ottenere l’operazione per il bypass gastrico, la giovane avrebbe dovuto dimagrire molto.

Purtroppo, però, non ci è riuscita e il medico si è poi rifiutato di fare l’operazione. Sul suo unico profilo Facebook, la giovane mostra solo il viso, quindi non è dato sapere se le cose per lei sono cambiate davvero.

