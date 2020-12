Alfonso Signorini, retroscena su un gieffino: “Diceva che si sarebbe dimenticato della fidanzata nella casa”

Alfonso Signorini ha sganciato una bomba su un concorrente del Grande Fratello Vip, ecco cosa ha rivelato il conduttore

Nella nuova puntata di Casa Chi di eri Alfonso Signorini ha sganciato una bomba su un attuale concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Stando a quanto rivelato dall’amato conduttore un gieffino durante il provino per la partecipazione al reality avrebbe detto che dentro la casa più spiata d’Italia si sarebbe dimenticato della fidanzata, l’avrebbe addirittura lasciata per partecipare al Grande Fratello Vip.

Queste le parole di Alfonso Signorini: “C’è qualcuno nella casa di adesso che a mia domanda diretta durante il provino: ‘Se entri nella casa del Grande Fratello con la fidanzata come ti comporti?‘ la sua risposta è stata ‘Ma io se entro neanche me la ricordo più, me la sfancu*o e non mi ricordo neanche più di lei’. E adesso è nella casa a fare i cuoricini”.

A chi si riferisce il conduttore della quinta edizione del reality? Sull’indiscrezione svelata da Signorini ha detto la sua anche Gabriele Parpiglia. Il noto giornalista in collegamento ha chiesto ad Alfonso se il gieffino al provino avrebbe detto che tra il reality e la fidanzata avrebbe scelto il reality. Il suo era un ovvio riferimento ad Andrea Zelletta, mesi fa ne aveva già parlato.

Questo è ciò che aveva rivelato Parpiglia a Casa Chi a settembre: “Su Zelletta a me è arrivata una voce che non so se corrisponde al vero, ma pare che quando è stato provinato gli sia stato chiesto ‘Ma fra il Grande Fratello e la tua fidanzata chi preferisci?’ e lui ha risposto ‘il Grande Fratello’. Magari lo manderanno in onda o magari mi sbaglio io. Questa risposta ovviamente, se fosse vera, gli apre un mondo”.

Alla domanda del giornalista Alfonso Signorini ha preferito non rispondere, non ha potuto però evitare di ridere. Sembra quindi che l’indiscrezione da lui svelata potrebbe davvero riguardare Andrea Zelletta. È stato davvero lui a dire durante il provino che nella casa avrebbe lasciato la fidanzata Natalia Paragoni? Questo al momento non possiamo ancora saperlo con certezza, di sicuro la questione sarà trattata in puntata.

Come reagirà la Paragoni se Andrea Zelletta ha davvero detto che a lei preferiva il Grande Fratello Vip? Lo scopriremo!

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui