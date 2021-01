Sonia Lorenzini svela: “Giulia pensava che Damante l’avesse tradita con me ma non era così”

Andrea Damante non tradì Giulia De Lellis con Sonia Lorenzini, l’ex gieffina fa finalmente chiarezza sulla vicenda

A pochi giorni dalla sua eliminazione dal Grande Fratello Vip Sonia Lorenzini ha svelato alcuni interessanti dettagli in un’intervista concessa a Chi Magazine su Instagram ieri pomeriggio.

In passato la Lorenzini era stata accusata di aver avuto un flirt con Andrea Damante mentre era fidanzato con Giulia De Lellis. L’ex gieffina ha finalmente fatto chiarezza su quel chiacchierato pettegolezzo. A Gabriele Parpiglia ha detto: “Mai ho voluto entrare nei dettagli della questione, perché all’epoca ho preferito risolvere con la diretta interessata e perché volli tutelare la persona che stava con me”.

Sonia Lorenzini ha continuato dicendo: “Io non ho mai visto mezza prova che avvalorasse la tesi finita sulle pagine dei giornali. Una parte di verità c’è, cioè che io avevo presenziato a una dopo una sera in discoteca. C’era Damante con una ragazza che arrivava dalla discoteca con lui. Io non ho visto un tradimento di Andrea con i miei occhi. Per questo non dissi niente a Giulia”.

La Lorenzini non aveva visto il tradimento con i suoi occhi ma aveva dei sospetti, ha spiegato che non lo disse subito a Giulia perché era al GF Vip. La De Lellis uscì dopo tre mesi, lei era indecisa se parlarle di quella sera oppure no, alla fine non le disse nulla.

L’ex gieffina ha poi raccontato: “Ci parlai dopo: lei aveva pensato che io fossi la persona che fosse andata con Andrea, ma non era così. Mi sono impegnata a fornirle una serie di cose che potessero farle vedere certe cose. Noi non ci vedemmo più, poi a distanza di un anno ci siamo viste a un evento: ci siamo appartate e chiarite di nuovo e lei credette alle mie parole”.

Sonia Lorenzini ha parlato anche della sua vita sentimentale, dopo la rottura con Federico Piccinato non ha ancora ritrovato l’amore. Lei stessa ha detto: “Sono single. Io penso spesso al mio ex, l’ho amato tantissimo. Ha fatto parte della mia vita per due anni… Se dovesse tornare stasera? No, direi di no. Io ho provato a salvare quello che c’era da salvare. Ma non si può obbligare qualcuno ad amarti. Quindi no, se una cosa non ha funzionato non funzionerà”.

Sara Fonte

