Francesco Oppini dopo il GF Vip svela: “Zorzi? Mi ha lasciato il segno, Dayane è incoerente”

Francesco Oppini parla della sua amicizia nata con Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip, accusa poi Dayane di essere incoerente

Francesco Oppini è stato ospite ieri di Giada Di Miceli a Non Succederà Più, programma radiofonico in onda su Radio Radio, dove ha parlato dell’esperienza vissuta al Grande Fratello Vip.

Nella casa più spiata d’Italia Oppini era riuscito a conquistare molti telespettatori, ha però deciso di lasciare il reality quando Signorini ha comunicato ai concorrenti che la quinta edizione sarebbe durata molto più a lungo.

Al Grande Fratello Vip l’ex gieffino ha stretto una speciale amicizia con Tommaso Zorzi. Parlando di lui ha detto: “C’è una grandissima amicizia, è la persona che più in assoluto mi ha stupito, insieme a Elisabetta. Mi ha lasciato il segno”. Ha poi aggiunto: “Per lui provo un bene profondo di amicizia, che poi un’amicizia quando è vera è una sorta di amore. Ovvio che non è un amore fisico”.

Zorzi piace anche alla sua fidanzata, in merito a ciò ha detto: “A Cristina piace moltissimo Tommaso, tifa per lui e pochissimi altri. Tommaso è una persona che lei vuole conoscere. No, non si è ingelosita. Non per Tommaso”.

Di chi era gelosa la fidanzata di Francesco Oppini? A Cristina ha dato un po’ fastidio l’amicizia che si era creata all’inizio con Dayane Mello. L’ex gieffino ci ha tenuto a ribadire che la brasiliana non è il suo tipo di donna ideale, l’ha poi accusata di essere incoerente. Oppini di lei non tollera “il fatto di essere incoerente. Non è questione di cattiveria, ma di incoerenza. Probabilmente non è una strategia ma un modo di comportarsi che lei ha di suo. Non penso sia una stratega. No, non è falsa: è incoerente”.

Francesco Oppini tra le varie cose ha detto la sua anche sul rapporto nato al Grande Fratello Vip Rosalinda e Dayane. Queste le sue parole: “Rosalinda è molto legata a Dayane, ci ha creduto in questa amicizia. Io ho visto il modo di comportarsi di Dayane un po’ a giro, nelle amicizie è stata così fino a quando si stufava. Alti e bassi li ha avuti con tutti. E lo ha fatto con la sua migliore amica, l’ha pugnalata alle spalle”.

L’ex gieffino spera il vincitore della quinta edizione del reality sarà Tommaso Zorzi, si è però affezionato molto anche a Stefania, Pierpaolo e Zelletta.

Sara Fonte

