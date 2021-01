Pierpaolo Pretelli sbotta nella notte: “La mia famiglia non c’ha capito nulla”

Pierpaolo Pretelli nella notte sbotta contro la sua famiglia, il gieffino si è detto molto deluso, si vergogna per ciò che hanno detto

È andata in onda ieri 11 dicembre la 32esima puntata del Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli è rimasto molto deluso dalla sua famiglia.

Alfonso Signorini nel corso della puntata ha mostrato ciò che il fratello del gieffino ha detto in un’intervista. Giulio Pretelli avrebbe preferito vedere al fianco del fratello Elisabetta Gregoraci e non Giulia Salemi.

Le parole del fratello di Pierpaolo hanno ferito Giulia, nella notte si è infatti sfogata con Rosalinda. La gieffina ha detto di essere molto dispiaciuta, non vuole che Pretelli si metta contro la sua famiglia.

Anche Pierpaolo Pretelli nella notte si è sfogato nella casa più spiata d’Italia. I suoi familiari lo hanno davvero deluso, prima di fare il suo ingresso al Grande Fratello Vip aveva chiesto loro di non interferire durante la sua partecipazione al reality ma non hanno rispettato la sua volontà.

Visibilmente turbato Pretelli a Giulia Salemi ha detto: “Non mi conoscono! Basta, alla fine penso che non mi conoscono sul serio. Io stavo male per un sentimento che dall’altra parte non c’era. Adesso che sto bene mi fanno questo? Non vedono che ho gli occhi felici? Non ho parole per quello che hanno combinato. Devono rispettare te e chiunque io voglio al mio fianco.”

Il gieffino ha continuato dicendo: “Avevo avvisato mia madre e mio fratello e invece mi hanno deluso. Mio fratello che vive con me e siamo sempre insieme non avrebbe dovuto fare tutto questo. Mi chiedo solo perché l’ha fatto?! Da lui non me l’aspettavo, non sto bene adesso. Mio fratello sa bene come la pensavo. Lui è più giovane e poteva capirmi meglio e invece ha sbagliato.“

E ancora: “La mia famiglia non c’ha capito nulla. Secondo me non guardano il GF Vip, ma Forum e Beautiful. Non dovevano dire quelle cose, ma poi in pubblico davanti a milioni di persone. Tu mi fai del bene, mio fratello adesso no, nell’intervista non ha fatto il mio bene. Sono loro che non riescono a capire e a guardare oltre. Il secondo imbarazzo del 2021, prima mia madre e adesso mio fratello, non ci voglio nemmeno pensare.“

Pierpaolo Pretelli ha fatto sapere che aveva chiesto alla sua famiglia di non esporsi, di non intromettersi nelle sue cose e di non andare in televisione, tutte cose che non hanno rispettato.

Il gieffino ha così concluso il suo sfogo: “Mi sento in difficoltà adesso. Mi vergogno per quello che hanno fatto. Ma che ca**o hanno combinato? Come cavolo gli è venuta in mente questa cosa? Per me è pure follia. Non l’accetto questa cosa non ce la faccio. Non gli permetto nemmeno di intromettersi nel mio ruolo da genitore, perché a lui provvedo io e non loro”.

Sara Fonte

