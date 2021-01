GF Vip, i Gregorelli inviano un aereo contro la Elia in difesa della Gregoraci: “Antonella chi?”

I Gregorelli hanno inviato un aereo sulla casa del Gf Vip 5 dopo le dichiarazioni di Antonella Elia contro Elisabetta Gregoraci

Sabato 23 gennaio, il caffeuccio è servito: i fan della coppia Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si sono scatenati dopo le dichiarazioni di Antonella Elia contro la showgirl calabrese. Stando a quanto affermato dai Gregorelli, l’opinionista avrebbe dichiarato che la loro beniamina non fosse molto amata dal pubblico. Questo ha spinto i fan della Gregoraci a inviare un aereo con tanto di frecciatina sopra la casa del Grande Fratello Vip 5 proprio questa mattina.

“EG per te 2 milioni di cuori, per Antonella chi” queste sono le parole che si leggono dall’aereo in questione.

I #gregorelli SI CONFERMANO IL FANDOM PIÙ ICONICO ED ESILARANTE.

NON SMETTETE MAI.

LE DINAMICHE CHE CREATE VOI CON UN AEREO PIERPAOLO & Co(modini) MANCO A PAGARLE. #GFVIP pic.twitter.com/Jx8aqRxLeZ — Alessiah senz’h. (@viperissimo) January 23, 2021

Come reagirà Antonella? Chissà. Nel frattempo le reazioni di Pierpaolo Pretelli non sono passate inosservate ai telespettatori. “Pierpaolo saluta l’aereo come se fosse per lui STO: MORENDO AHAHAHAHAH”, ha twittato un utente divertito.

Pierpaolo saluta l’aereo come se fosse per lui

STO: MORENDO AHAHAHAHAH#gregorelli — Ginevra Pagano (@Ginevra_Styles_) January 23, 2021

A quanto pare, secondo una parte dei fan del reality, l’ex velino proverebbe ancora qualche sentimento per la bella calabrese e qualcuno spera in una probabile evoluzione del rapporto. C’è invece pensa che l’interesse per la Gregoraci non vada oltre l’amicizia, poiché ha instaurato un ottimo feeling con Giulia Salemi, molto più vicina caratterialmente.

