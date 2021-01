Maria Teresa Ruta si sfoga nella casa: “Non sanno niente di me, vogliono solo piacere al pubblico”

Maria Teresa Ruta si è sfogata al Grande Fratello Vip, pensa che molti concorrenti non dicano ciò che pensano per piacere al pubblico

Maria Teresa Ruta è uno dei concorrenti più apprezzati e seguiti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Tante sono le nomination che ha dovuto affrontare da quando ha fatto il suo ingresso nella casa, la gieffina però è riuscita sempre a rimanere in gioco grazie al sostegno del pubblico.

Nelle ultime ore la Ruta si è lasciata andare ad uno sfogo nella casa più spiata d’Italia durante una chiacchierata con Rosalinda Cannavò. Alla sua compagna di avventura ha detto: “Ci sono persone qui che non sanno niente di me ancora. Non hanno mai avuto la curiosità di farmi una domanda. Tanto il pubblico le sue idee se l’è fatte”.

La gieffina è convinta che molti nella casa siano più interessati a piacere al pubblico, a detta sua molti concorrenti non dicono ciò che pensano realmente. In merito a ciò ha detto: “È come se si volesse fare bella figura e si evitasse di dire ciò che si pensa per risultare più carini agli occhi del pubblico”.

Anche la Cannavò ha notato che ora che la finale è vicina il comportamento di molti è cambiato al Grande Fratello Vip rispetto alle scorse settimane. Queste le sue parole: “Ho visto un cambiamento generale di tutti, lasciamo tutti più andare, non abbiamo voglia di discutere”.

Maria Teresa Ruta ha poi aggiunto: “Il mood è cambiato, ho fatto una domanda su un vociferare di una nomination e la risposta è stata secca, ma non mi ha fatto ulteriori domande”. L’attrice le ha detto di aver capito quello che c’era da capire.

Sara Fonte

