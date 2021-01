Vite al Limite, stasera su Real Time la storia di Leneathra Reed: anticipazioni e com’è oggi

Vite al Limite: stasera su Real Time, alle ore 21.20, arriva la storia di Leneathra Reed. Alcune anticipazioni sulla puntata e quali sono le sue condizioni oggi.

Vite al Limite: anticipazioni sulla storia di Leneathra

Leneatha si rivolge al programma perché il suo peso di 300 chili non le permette più di vivere.

La donna è una mamma single, che deve badare non solo ai figli. Infatti, lavora anche in ambito ospedaliero e lì il “peso” anche dei colleghi si fa sentire.

La donna decide di rivolgersi al dottor Nowzaradan e affronta la sua ossessione per il cibo. Purtroppo, però, le incomprensioni e i disagi l’hanno fatta allontanare dal programma.

Che fine ha fatto Leneathra?

La donna oggi ha perso qualche chilo per conto suo. Il suo spirito ne ha risentito positivamente e oggi è davvero bellissima.

Ha imparato ad accettarsi e oggi ha un profilo Facebook dove si possono notare tutti i suoi cambiamenti nel tempo.

La donna è molto felice e soddisfatta di sé, anche se ha mandato letteralmente il programma a quel paese.

Stasera vedremo anche le storie di Doug “Il mangione segreto” e Cynthia, che non riesce a lavorare come insegnante di sostegno per via del suo peso.

