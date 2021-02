Speravo de morì prima, la serie Tv su Sky dedicata alla vita dell’ex capitano della Roma Francesco Totti: trailer e quando uscirà

Speravo de morì prima è la serie Tv che andrà in onda in esclusiva su Sky e su Now Tv a partire dal 19 marzo 2021. Tutti i dettagli sulla nuova serie e le ultime notizie su Francesco Totti.

Speravo de morì prima: trailer, curiosità, cast e trama

Speravo de morì prima è una serie Tv in 6 episodi. Racconta gli ultimi 2 anni da calciatore di Totti, gli ultimi di 27 sempre con la maglia della Roma, di cui resterà eternamente il capitano.

Il suo addio al calcio risale, infatti, al 2017. La serie si basa sul libro autobiografico Un capitano, scritto sempre da Totti dopo il suo addio allo sport. Il ruolo di Totti è affidato a Pietro Castellitto (figlio dell’attore Sergio Castellitto e di Margaret Mazzantini, con un passato anche nel mondo delle sceneggiature).

Nel cast ci sono anche:

Greta Scarano;

Gian Marco Tognazzi;

Monica Guerritore (mamma di Totti anziana);

Giorgio Colangeli (padre di Totti da anziano, morto l’anno scorso per il CoVid-19);

Primo Reggiani;

Alessandro Bardani;

Gabriel Montesi;

Marco Rossetti;

Massimo De Santis;

Eugenia Costantini (madre di Totti da giovane);

Federico Tocci (padre di Totti da giovane).

La vita di Totti oggi

Purtroppo, oggi la vita di Francesco Totti non è rosa e fiori. Infatti, l’anno scorso è morto suo padre. Poi, è notizia di oggi che la FICG ha aperto un’inchiesta su di lui, denunciandolo, perché secondo la Federazione farebbe l’agente sportivo senza averne titolo.

Totti ha già risposto che la sua società fa solo scouting e che non gli è mai interessato fare l’agente sportivo.

