C’è posta per te non andrà in onda il 6 marzo: ecco il motivo

Il people show C’è posta per te salta una puntata: il 6 marzo andrà in onda un film

C’è posta per te salta la puntata di sabato 6 marzo. Il motivo è la finale prestigiosa kermesse del Festival di Sanremo 2021, che andrà in onda in prima serata su Rai 1. Questa settimana infatti saranno sospesi tutti i programmi compreso il popolare people show visto da più di sei milioni di telespettatori, con oltre il 30 % di share. Al posto del programma condotto da Maria De Filippi, andrà in onda il film Non si ruba a casa dei ladri. La pellicola, scritto e diretto da Enrico e Carlo Vanzina, ha come protagonisti Vincenzo Salemme e Massimo Ghini.

Cosa accadrà sabato sera del 6 marzo su Rai 1? Amadeus e Fiorello decreteranno il vincitore dei Big della 71 esima edizione del festival della canzone italiana. Per quanto riguarda C’è posta per te, tornerà sabato 13 marzo con altre storie di persone comuni da raccontare, che ha appassionato ed emozionato i telespettatori italiani.

