Il Paradiso delle Signore anticipazioni, dall’8 al 12 marzo 2021: una festa speciale

Sono tutti indaffarati nei preparativi della festa della donna, al Paradiso delle Signore. Nella settimana dall’8 al 12 marzo 2021, verrà presentato anche l’abito british realizzato da Gabriella. Agnese noterà che Giuseppe è cambiato. Fiduciosa che sia un bene per il suo rapporto con il marito, deciderà di dare una seconda possibilità al suo matrimonio. Quindi la donna chiederà ad Armando di stare lontano da lei.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni, dall’8 al 12 marzo 2021: un abito che dà scandalo

Non saranno tutte rose e fiori per la nuova creazione di Gabriella. La signora Vettorazzo farà polemiche sull’abito che si trova esposto in vetrina, perchè risulta troppo corto.

La stampa, inoltre, commenterà negativamente Il Mantovano, mentre Salvatore è presente, minaccerà inoltre di dare fuoco alla Caffetteria. Marcella, nel frattempo, consiglierà a Ludovica di partire per Parigi.

Salvatore trascorrerà la notte intera in caffetteria, in seguito alle minacce subite dal Mantovano. Adelaide proporrà a Ludovica qualche cosa che non la farà più partire più per Parigi. Marcello intanto nella capitale francese, la stava aspettando.

L’abito di Gabriella rischia di rovinare l’immagine del Paradiso

Il vestito che Gabriella ha creato, credendo di innovare lo stile, rischierà di rovinare l’immagine del Paradiso. Vittorio inizia a pensare per realizzare un nuovo metodo che gli permetta di aumentare la pubblicità e la fama.

Conti con l’aiuto di Umberto e Federico faranno il possibile per aiutare Vittorio. Armando soffrirà non poco per Agnese, Giuseppe, nel frattempo, troverà un amico che farà il guardiano notturno al locale del figlio.

Marcello penserà in quale modo potersi liberare dalle minacce del Mantovano e salvare la caffetteria. Irene parlerà a Rocco della sfuriata del padre, quando ha posato con l’abito corto.

Il grande magazzino milanese sta perdendo clienti

Così il celebre Paradiso delle Signore vedrà diminuire sempre di più le sue clienti e quindi anche gli introiti. Vittorio convincerà Gabriella a realizzare un intervista con lui. In questo modo potranno difendere la scelta innovativa della stilista che inviterà tutte le donne a esprimere la loro opinione con un telegramma.

Marcello comincerà ad adottare il suo piano contro il Mantovano, passando alla denuncia di quest’ultimo mentre cercherà di commettere un furto al Circolo. Ludovica sarà, però, molto insicura che funzioni una simile iniziativa.

Vittorio nutrirà la speranza che l’articolo pubblicato convinca soprattutto la parte più benpensante di Milano. I tradizionalisti picchetteranno le porte del Paradiso, che un gruppetto di ragazze dalle vedute più moderne difendeva. Adelaide suggerirà la possibilità che Ludovica sostituisca Fiorenza Gramini e divenga vicepresidentessa del Circolo al suo posto.

Irene se ne andrà da casa

Irene, dopo avere litigato nuovamente col padre, deciderà di andarsene via di casa. Maria non ha mai avuto un buon rapporto con la Cipriani, la inviterà comunque a dormire da lei e Anna. Marcello continuerà il suo piano contro il Mantovano e coinvolgerà Vinicio, conoscenza di vecchia data del Castrese.

Anna e Maria deciderà di accogliere Irene a casa sua, come nuova coinquilina. Rocco ne resterà piacevolmente stupito. Ad un certo punto, tutto sembrerà perduto, Vittorio vedrà aumentare le vendite e il Paradiso inizierà a risollevarsi.

Il piano organizzato da Marcello sembrerà fallire, perché Vinicio lo tradirà. Il Mantovano penserà di poter rubare al Circolo senza alcun problema, ma troverà di fronte a sé Dante.

