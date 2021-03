William Lapresa e Elena Santoro amore finito dopo La Caserma: le dichiarazioni

Dopo la messa in onda dell’ultima puntata de La Caserma, William ed Elena hanno fatto chiarezza sulla loro storia

Mercoledì 10 marzo, è andata in onda l’ultima puntata de La Caserma, docu-reality di Rai 2. Nel corso del programma, sono nate delle simpatie, amicizie ma anche degli amori. Oltre all’amore tra George Ciupilan e Linda Mauri, è sbocciato anche quello William Lapresa ed Elena Santoro. I due infatti sono sempre stati molto attratti l’uno dall’altra, nonostante ci siano stati diversi screzi a causa della gelosia di lui.

Alcune compagne infatti si sono accorte dell’interesse di William nei confronti di Elena e hanno parlato un po’ con lei. La ragazza ha poi ammesso che l’attrazione è ricambiata: “A lui rode che gli altri si avvicinano a me. Sicuramente a me piace. Ma persiste la differenza di carattere“. A fine puntata, tra balli, sigla de Il tempo delle mele e giusta atmosfera, Elena e William si sono baciati. Insomma, pace fatta e pare che tra i due sia scoccato l’amore. Ma stanno ancora insieme?

Proprio dopo la fine dell’ultima puntata de La Caserma, Elena e William hanno deciso di raccontare tutta la loro verità sulla loro storia d’amore in una diretta su Instagram. I due sono apparsi imbarazzati, ma allo stesso tempo divertiti davanti ai loro fan. “Io ed Elena non stiamo più insieme”, ha dichiarato William senza troppi giri di parole. Elena ha confermato le parole del ragazzo, dichiarando che hanno provato a frequentarsi fuori dal programma, ma è finita a causa delle numerose differenze caratteriali. “Ho sempre pensato che gli opposti si attraggono, ma in realtà, in una relazione piacersi fisicamente non basta, c’è bisogno di altro” ha poi spiegato l’ex recluta classe 1999.

I due ragazzi sono comunque rimasti in buoni rapporti e si sono confrontati facendo delle domande sulla loro situazione sentimentale. “Ti stai sentendo con qualcuno?” ha chiesto William ad Elena. Quest’ultima ha risposto in maniera un po’ titubante, lasciando il ragazzo in sospeso. A quel punto, Elena ha fatto la stessa domanda a William, che risponde: “No, sono single”.

