Il paradiso delle signore episodi 15 – 19 marzo 2021: quando tornerà Silvia?

Siamo giunti a Il paradiso delle signore e gli episodi dal 15 al 19 marzo 2021. Al grande magazzino milanese sono tutti in pena, Silvia non è più tornata da Parigi. Quale sarà il motivo che l’ha indotta a trasferirsi nella capitale francese? Nel frattempo Marta sta assumendo un comportamento molto strano, che le sta succedendo?

Il paradiso delle signore, settimana 15 – 19 marzo 2021: Silvia rimarrà a Parigi?

Sta per iniziare una nuova settimana de Il Paradiso delle Signore, la fiction ambientata nel grande magazzino milanese. Le Veneri non sono tranquille e si chiederanno per quale motivo Silvia non è ancora tornata.

Da lunedì 15 marzo a venerdì 19 marzo 2021 capiremo che la donna ha deciso di trasferirsi e non rientrerà a Milano. Marta aveva assicurato a Vittorio il suo ritorno che non avverrà.

Ricordiamo che Rai1 trasmetterà i nuovi episodi dalle ore 15.55.

Lunedì , 15 marzo 2021, vedremo Silvia scegliere di rimanere a Parigi. In Con Nicoletta e Margherita si sentirà più tranquilla e sicura. Così avvertirà tutti con un telegramma e proseguirà la sua vita nella capitale francese. Marcello e Ludovica, non verranno più minacciati dal Mantovano e si allontaneranno senza frequentarsi più. Marta, al contrario di Silvia, avvertirà Vittoria di essere intenzionata a tornare a Milano.

Martedì, 16 marzo 2021, Marta rivelerà a Vittorio la sua volontà di tornare a Milano. Poco dopo, però, lo richiamerà e, telefonicamente lo avvertirà che si sarebbe fermata a Parigi ancora per un po’ di tempo. Come non bastasse la confusione delle due giovani, anche zia Ernesta deciderà di tornare a Lecco. Umberto darà invece una spiacevole notizia a Cosimo, il loro piano lavorativo potrebbe finire in fumo.

Mercoledì, 17 marzo 2021, Zia Ernesta manifesterà l’intenzione di farsi accompagnare da Stefania. Peccato che la giovane non voglia lasciare le amiche e il lavoro. Le ragazze proporranno a Stefania un modo per poter rimanere a Milano. Vittorio avrebbe intenzione di diventare socio di Dante Romagnoli. Si tratta di uno dei cugini di Fiorenza, giunto da New York.

Giovedì 18 marzo 2021, zia Ernesta riterrà di dare un altro luogo in cui vivere a Stefania. Cosimo si preoccuperà per il lavoro e lo dirà a Federico.

Dante proporrà a Vittorio la vendita di abbigliamento in America. Stefania rivelerà a Gloria il suo dolore per aver perso la mamma.

Venerdì 19 marzo 2021, Gloria, impietosita da Stefania, riuscirà a fare in modo che Zia Ernesta lasci Stefania a Milano. Marcello non riuscirà a togliersi Ludovica dalla testa. Umberto comunicherà a Cosimo che l’affare in programma è andato in fumo. Dante Romagnoli, intanto, sta nascondendo qualcosa di misterioso e se ne andrà. Fiorenza troverà un’agenda che Dante ha dimenticato e l’aprirà.

Che ci sarà scritto? Lo sapremo con le prossime anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, a presto!

