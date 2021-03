Mia e il leone bianco: la storia vera dietro al film francese drammatico del 2018 in onda stasera

Mia e il leone bianco andrà in onda stasera, alle ore 21.25, su Rai Uno, in prima serata e in prima visione. La pellicola è di genere drammatico ed è del 2018. Il titolo originale è Mia et le lion blanc.

Mia e il leone bianco: qual è la storia vera?

In realtà, Mia e il suo rapporto con il leone bianco non esistono. L’ispirazione della storia arrivò dalla moglie del regista. La donna scrisse la sceneggiatura dopo aver fatto un viaggio in Sudafrica.

Il rapporto tra uomo e leoni bianchi, invece, è vero. Infatti, lo zoologo che si occupò delle riprese e di dare indicazioni agli attori.

Così ha spiegato lo zoologo il suo rapporto con questi animali.

È stata una sfida. So come comportarmi con un leone, ma avevo bisogno di trasmettere questa conoscenza ai bambini tenendo conto che non avevano l’esperienza che abbiano noi adulti. Dovevo imparare a capire quanto intervenire e quando lasciargli risolvere i problemi da soli. Si trattava di trovare il giusto equilibro. Nel corso degli anni, i bambini sono diventati come me nel modo di lavorare, sebbene ognuno avesse la propria personalità. E i leoni possono percepirlo. I leoni capiscono anche quali sono le tue intenzioni e non c’è modo di ingannarli. Kevin Richardson

Curiosità sul film

La pellicola è del 2018 ed è diretta da Gilles de Maistre. Furono necessari 3 anni per le riprese e furono monitorate da uno zoologo, Kevin Richardson. La pellicola incassò 36,4 milioni di dollari, diventando il film francese di maggior successo del 2019.

La critica e il pubblico furono entusiasti del film. Il cast è composto da:

Daniah De Villiers: Mia Owen;

Mélanie Laurent: Alice Owen;

Langley Kirkwood: John Owen;

Ryan Mac Lennan: Mick Owen;

Lionel Newton: Kevin;

Lillian Dube: Jodie;

Brendon Auret: Dirk;

Paul Davies: cecchino;

Ashleigh Arvey: insegnante;

Tessa Jubber: cacciatrice;

Noko Mabitsela: turista.

