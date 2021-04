Amici 20, Tommaso Stanzani e Rosa Di Grazia: le prime parole dopo l’eliminazione

Tommaso Stanzani e Rosa Di Grazia sono stati gli eliminati del terzo serale di Amici 20 e hanno espresso le loro prime dichiarazioni

Ieri, sabato 3 aprile Tommaso Stanzani e Rosa Di Grazia sono stati eliminati da Amici 2021. Dopo la puntata del terzo serale, i due ballerini hanno rilasciato le loro prime dichiarazioni nel backstage .

A iniziare è stato Tommaso, che ha esordito su Witty Tv: “Sono davvero felice perché entrando in una competizione, non sempre si riesce a essere se stessi al 100%. Sono felice che i professori e i compagni siano riusciti a conoscere il vero me. Sono felice di avere lasciato qualcosa a loro e che loro abbiano lasciato qualcosa a me“. Il ragazzo ha poi dichiarato che non si aspettava affatto di arrivare al serale e che gli insegnanti sono riusciti a far emergere il suo lato più nascosto, abbandonando le insicurezze. Infine, ha chiosato di voler proseguire gli studi per affermarsi e per raggiungere nuovi obiettivi.

Poi è stato il turno di Rosa, che ha dichiarato sulla sua avventura ad Amici 20: “E’ stato un percorso di alti e bassi. Sono stata quella messa più in discussione, ma ho sempre fatto qualcosa di costruttivo per cercare di crescere”. La ballerina ha inoltre affermato di aspettarsi l’eliminazione, ma non di finire al ballottaggio contro il fidanzato Daddy: E’ stata la persona più importante qui dentro. Meglio aver perso contro di lui”.

Tommaso Stanzani torna sui social

Tommaso Stanzani è tornato su Instagram e ha dichiarato di essere sereno e soddisfatto, nonostante sia scoppiato a piangere per via della tensione. Il ballerino ha raccontato di aver ricevuto diversi messaggi anche da parte dei suoi fan, che l’hanno sempre supportato durante il suo percorso ad Amici 20. “Non posso pentirmi di niente. Ho fatto un percorso stupendo lavorando con dei professionisti assurdi”, ha chiosato Stanzani sui social, ringraziando tutti i fan, il maestro Monterosso e la maestra Alessandra Celentano.

