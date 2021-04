Daydreamer – le ali del sogno, anticipazioni dal 12 al 16 aprile 2021: Leyla ed Emre in mezzo ai guai

Da lunedì 12 a venerdì 16 si apre una nuova settimana di Daydreamer – le ali del sogno, le cui anticipazioni mostrano Leyla ed Emre preoccupati per la nuova attività lavorativa. Non solo, la salute di Nihat, che ha subito un malore per il diabete, ma che non segue la dieta li fa stare ulteriormente in ansia.

Daydreamer – le ali del sogno, Nihat fa visita ad Aziz e Mihriban

Nihat si presenterà nella casa di Aziz e Mihriban, con l’intenzione di mangiare le prelibatezze della regina dei fornelli. La coppia, per la sua salute, farà il possibile affinché non esageri con il cibo.

La coppia cercherà di fagli fare movimento all’aria aperta, invece di abbuffarsi. Il padre di Sanem, intanto, verrà a conoscenza che la figlia si è recata al locale con Can, per un incontro di lavoro. Egli non sarà per nulla felice della notizia appresa.

Leyla incontrerà Ferit, che per primo le ha dato lezioni di canto, Emre noterà che l’uomo velatamente è interessato a sua moglie. Come reagirà?

Can e Sanem cercano di adottare una linea di comportamento che vada bene a entrambi. Durante una serata insieme a Emre e Leyla, proprio nel luogo in cui Ferit sta suonando, si uniranno in una danza dolce e romantica. In seguito la coppia trascorrerà la nottata nella dimora di Leyla.

Una reazione imprevista

Sanem sembrerà presa dalla confusione e Can dalla delusione. Egli avrà infatti paura di non essere creduto, mentre si starà dirigendo verso la sua auto, la giovane allontanerà Yigit. A quest’ultimo intimerà di lasciarla in pace e lei correrà tra le braccia di Can a cui darà un eloquente bacio.

Yigit, il giorno seguente, comunicherà a Sanem il suo ritorno in Canada. Alla donna lascerà ogni diritto d’autore sui libri. L’agenzia, intanto, si occuperà della campagna per uno yachting club.

Per cui andranno alla ricerca di Sanem e di Can. Quest’ultimo insieme a Bulut ha fatto chiudere per licenza irregolare, il negozio di Cemal, il concorrente sleale di Sanem.

Sanem, invece, ricomprerà la barca di Can, non potrà permettergli di aver venduto la sua libertà. Nel frattempo, Nihat è a dieta, la stessa che gli è stata imposta da Leyla, Mevkibe e Melahat. Selim, un vecchio compagno di liceo di Huma, e Aziz arriverà alla tenuta.

Sanem e Can sono tornati insieme?

Sanem e Can torneranno insieme ufficialmente e la loro relazione procederà a gonfie vele. Sanem, però, non ha informato Mevkibe e Nihat che la tempesteranno di videochiamate. I due sospetteranno però qualcosa. Ogni volta che contattano Sanem, infatti, la trovano insieme a Can, non di rado, in situazioni romantiche.

Leyla ed Emre avranno problemi con la nuova attività. Leyla sarà molto indecisa sul suo futuro lavorativo. Inoltre, la Fikri Harika affronterà un momento difficile. I due giovani attenderanno con ansia la riunione con la Art Tekstil, il meeting si rivelerà un vero disastro.

Ricordiamo che mercoledì 14 aprile 2021, Daydreamer tornerà, in via eccezionale ad avere un puntatone speciale in prima serata. La fiction prevista per quella data, Buongiorno mamma, con Raoul Bova, è stata posticipata.

Che accadrà a questo punto a Daydreamer – le ali del sogno?

