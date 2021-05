Biancaneve, è polemica per attrazione a Disneyland: bacio del principe non consensuale

Disneyland ha rinnovato il parco dopo la chiusura dovuta alla pandemia e ha pensato di ripristinare delle attrazioni più vecchie, come quella di Biancaneve, la Snow White’s Scary Adventure, ovviamente rinnovata di tutto punto.

Quello che i gestori del parco divertimenti non hanno tenuto in considerazione è la ventata di polemiche che sono partite a raffica. Perché? Nella prima versione della giostra, il giro si concludeva con la morte della strega.

Nella seconda versione, i gestori hanno deciso di mettere il bacio del principe a Biancaneve addormentata, per evitare la scena di violenza e le relative polemiche.

Invece, si è scatenato il putiferio perché il bacio di Biancaneve non è consensuale, in quanto addormentata, quindi è una forma di violenza. Si tratta della terza giostra che causa polemiche accese.

La prima volta fu per la giostra The Jungle Cruise, perché era ritenuta razzista nei confronti dei nativi americani. Invece, una seconda giostra, Splash Mountain, era stata sotto accusa per avere riferimenti al film del 1946 Song of the South, ovvero I racconti dello zio Tom.

