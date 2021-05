Scherzi a Parte: cosa sappiamo della nuova edizione: quando torna? chi conduce?

Scherzi a Parte tornerà nell’autunno 2021, ma le riprese stanno iniziando già ora, a Maggio. Il programma ritorna dopo 3 anni di stop. Era il 2018 e alla conduzione c’era Paolo Bonolis. Quali sono le novità dell’edizione 2021?

Scherzi a Parte con… Enrico Papi

Enrico Papi tornerà clamorosamente in Mediaset dopo 7 anni di addio. Addio dove il conduttore non è rimasto fermo, anzi. Il successo del quiz show Guess My Age su TV8 non lascia dubbi in merito.

Enrico Papi non sarà solo in questa avventura. Si parla di una conduzione di coppia con Alessia Marcuzzi.

Il programma Scherzi a Parte è partito su Canale 5 nel 1992, con la conduzione allora di Teo Teocoli e di Gene Gnocchi. Due edizioni per Paolo Bonolis, quella del 2015 e quella del 2018.

I due conduttori dell’edizione 2021, Enrico Papi e Alessia Marcuzzi, sono carismatici e autoironici, ma si deve vedere come funzionerà la coppia durante lo show ricco di scherzi e cadute.

Appuntamento a Settembre 2021.

