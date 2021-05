Gli impegni di Flavio Insinna: non solo L’Eredità, per lui nuove avventure

Conduttore, attore, mattatore: in una parola, Flavio Insinna. Istrionico e simpatico, Insinna è molto impegnato anche nel sociale, anche se la sua vita privata è un mistero. Il grande pubblico lo conosce per il cinema e la televisione, ma anche come conduttore di talento di show come Affari Tuoi e L’Eredità. Quali sono le novità che la Rai ha in serbo per il conduttore?

Le prime esperienze di Flavio Insinna

Allievo di Proietti, Insinna si fa conoscere come il carabiniere Flavio Anceschi in Don Matteo. Nel 2006, arriva la sua prima esperienza da conduttore per Affari Tuoi, quando è chiamato due volte: prima e dopo Max Giusti, che aveva portato il programma alle stelle.

In mezzo, tanto cinema e tanto teatro. nel frattempo, continua il suo ruolo da “poliziotto” nella serie Ho sposato uno sbirro e nel film del 2009 Ex. Dopo aver partecipato a Ballando con le stelle come ballerino, Insinna passa per un periodo in Mediaset, per poi tornare in Rai.

L’esperienza all’Eredità

Nel 2020, dopo la puntata speciale del Supercampione nel 2019, Flavio Insinna diventa ufficialmente il conduttore dell’Eredità dove si trova oggi. Battute e una conduzione divertente e “di famiglia” contribuiscono al successo del programma dopo il tragico addio di Fabrizio Frizzi e la conduzione di Carlo Conti.

Da giudice a Il cantante mascherato

Ne Il cantante mascherato, Flavio Insinna ha ricoperto il ruolo inedito di giudice, nello scoprire le maschere. Accanto agli altri personaggi dello spettacolo, Insinna ha creato uno show nello show, per la gioia di Milly Carlucci.

Flavio Insinna: il pranzo è servito

Ora, la Rai ha un nuovo compito per Insinna: la conduzione de Il pranzo è servito. Il programma andrà in onda in estate e sostituirà Oggi è un altro giorno di Serena Bortone.

Si tratterà di un vero e proprio quiz, come lo faceva Corrado negli esordi della televisione. Sarà trasmesso subito dopo il TG1 e andrà in onda prima di Gianluca Semprini e Roberta Capua, che condurranno Estate in diretta.

Si inizierà il 28 giugno con un autore di eccezione, Simone Jurgens, figlio di Stefano, allora autore di Corrado. Il maggiordomo di allora è stato sostituito da 2 professoresse dell’Eredità.

A settembre, il programma ridarà il testimone a Serena Bortone.

