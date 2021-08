Deddy avvistato con un’altra ragazza a Follonica? Ecco perché potrebbe non essere lui

Il cantante di Amici 20 sarebbe stato avvistato con un’altra ragazza, ma a quanto pare potrebbe trattarsi di un sosia: i motivi

Ieri sera, lunedì 9 agosto 2021, è giunta una segnalazione piuttosto scottante su Deddy, cantante che ha partecipato ad Amici 20. L’artista torinese sarebbe stato immortalato da una fan per le vie di Follonica in compagnia di una nuova ragazza mora. Segnalazione che è poi stata pubblicata da Deianira Marzano e da Amedeo Venza, che hanno chiesto ai loro followers se il ragazzo in questione fosse Deddy.

Oggi, martedì 10 agosto, Venza ha però fatto una precisazione sul ragazzo della foto, ovvero che non poteva essere Deddy, ma bensì un sosia. Un’altra fan inoltre ha contattato l’influencer pugliese scrivendo che il ragazzo di Follonica aveva le scarpe bianche uguali al cantante di Amici 20. Venza però ha notato qualche particolare non da sottovalutare: “Il ragazzo della foto non ha il tatuaggio sul braccio come Deddy. Quindi, non so, stiamo calmi“.

Dopodiché, Venza ha aggiunto ridendo: “Io mi sento male al pensiero che la gente stesse rincorrendo il sosia di Deddy con il telefono in mano. E il ragazzo magari non capisce perché la gente lo sta rincorrendo con i telefoni”. Insomma, a quanto pare è molto probabile cbe la fan in questione abbia scambiato un ragazzo per Deddy, poiché molto somigliante.

