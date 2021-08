Katia Ricciarelli al GF Vip, lei conferma e svela: “Ho accettato perché…”

Katia Ricciarelli ufficializza la sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip e rivela perché ha accettato

Mancano poche settimane alla messa in onda della nuova edizione del Grande Fratello Vip, la prima concorrente ufficiale del noto reality è Katia Ricciarelli.

Della sua partecipazione al reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 se ne parlava già da mesi, ora è arrivata l’ufficialità. È stata lei stessa a confermare che varcherà la famosa porta rossa della casa più spiata d’Italia nei panni di concorrente.

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da oggi mercoledì 18 agosto 2021, la nota artista ha rivelato il motivo che l’ha spinta ad accettare di partecipare alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Queste le sue parole: “Ho accettato perché sono curiosa, controcorrente e voglio portare nella Casa il mio mondo, quello della lirica.”

Katia Ricciarelli si è lasciata sfuggire anche alcune rivelazioni sulla sua vita sentimentale. Per molti anni è stata legata sentimentalmente a Carrera. La loro storia d’amore giunse al capolinea a causa di un tradimento di lui. La 75enne ha detto: “Io sono come la Carmen, che ne ama uno alla volta e, se decide di andare con un altro, lascia l’antico amore.”

In passato ha avuto un flirt con Fabio Testi, in merito alla loro relazione ha svelato: “Quando l’ho conosciuto era un bellissimo uomo. Ci corteggiammo entrambi.” Da molti anni non si lega sentimentalmente ad un uomo, ha rivelato di aver avuto solo qualche flirt, in molti le hanno fatto la corte. A detta sua ad oggi conduce una vita ‘quasi monacale’, in merito a ciò ha concluso dicendo: “Del resto, da giovane sono stata lì lì per farmi suora.”

Sara Fonte

