Honolulu, quali sono i comici che vedremo sul palco?

Honolulu va in onda oggi su Italia Uno, ecco quali saranno i comici che faranno parte del cast del nuovo programma comico

Andrà in onda da oggi mercoledì 22 settembre in prima serata Honolulu, nuovo programma comico condotto da Fatima Trotta e Francesco Mandelli su Italia Uno.

Negli anni programmi come Zelig e Colorado hanno divertito non poco i telespettatori, anche il nuovo programma avrà sicuramente un grande successo. Sul palco della nuova trasmissione quali comici vedremo?

A far divertire il pubblico ci saranno grandi e noti attori comici. Nel cast di Honolulu ci saranno:

Valentina Persia

Enzo e Sal

Stefano Gorno

Omar Fantini

Ernesto Maria Ponte

Andrea Paris

Maria Pia Timo

Roberto Anelli

Herbert Ballerina

Ditelo Voi

Fausto Solidoro

Raffaele D’Ambrosio

Francesco Cicchella

Herbert Cioffi

Alessandro Bianchi

Nando Timoteo

Alberto Farina

Andrea Di Marco

Anche alcune note star del web avranno la possibilità di esibirsi sul palco di Honolulu. Si tratta di: l Musazzi, Maryna, Ciaolale e Gramuglia. I Senso Doppio, Marcello Cesena e il duo Peppe e Ciccio contribuiranno invece a far divertire il pubblico con la realizzazione di video divertenti.

Saranno sicuramente tante le sorprese per i telespettatori del nuovo programma comico. Non ci resta che attendere la messa in onda delle puntate per scoprire tutto ciò che succederà.

Sara Fonte

