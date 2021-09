Pechino Express 2021, chi parteciperà al reality?

Ecco chi sarà presente nel cast della nuova edizione di Pechino Express

E’ tutto pronto per la nuova edizione di Pechino Express, programma condotto da Constantino Della Gherardesca su Sky Uno e Now. Sono state già presentate le coppie che faranno parte del cast, che a giorni partiranno per le riprese della nuova stagione in streaming su Now.

Il cast è composto da: Aurora Leone e Fru, che saranno gli Sciacalli, Bugo e Cristian Dondi detti Gli indipendenti, Victoria Cabello e Paride Vitale, i Pazzeschi. Poi, Alex Schwarzer e Bruno Fabbri detti Gli atletici, Barbascura X e Andrea Boscherini, gli Scienziati, Ciro e Gianbattista Ferrara, i Padre e figlio. Non mancheranno Rita Rusic e Cristiano Di Luzio detti i fidanzatini, Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, Mamma e figlia. Infine, Anna Ciati e Giulia Paglianiti, le Tik Toker, e le Italia-Brasile, Nikita Pelizon e Helena Prestes.

Le dieci coppie percorreranno i viaggi percorsi da Alessandro Magno, Gengis Kan, i Crociati, Marco Polo e Tamerlano pardendo dalla Turchia in Capadoccia, passando per Istambul, fino a raggiungere Samarcanda, lungo la Via della Seta in Uzbekistan. Dopodiché, giungeranno a Petra fino a Dubai, lussuosa capitale degli Emirati Arabi Uniti. Novità di quest’anno: i concorrenti potranno spostarsi in treno, con barche, trattori e attraversare deserti a cavallo di dromedari e duri percorsi a piedi.

