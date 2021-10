Zayn Malik e Gigi Hadid si sono lasciati, l’indiscrezione: “Lui avrebbe aggredito la suocera”

E’ finita tra Zayn Malik e Gigi Hadid e il motivo della rottura sarebbe le presunte aggressioni del cantante nei confronti della suocera Yolanda

Zayn Malik e Gigi Hadid si sono lasciati e dietro la rottura ci sarebbero accuse piuttosto pesanti che potrebbero avere dei risvolti legali. Stando agli ultime indiscrezioni, infatti, l’ex cantante dei One Direction avrebbe aggredito fisicamente Yolanda, la madre della sua ex compagna. La madre della top model per ora non ha commentato la notizia, ma pare che stia valutando se agire per vie legali contro l’ex compagno della figlia.

Zayn però è intervenuto su Twitter per raccontare la sua versione di quanto accaduto: “Ho avuto una discussione con un membro della famiglia della mia partner, che è entrato settimane fa mentre la mia compagna non c’era”. Il cantante ha poi aggiunto senza citare l’ex suocera Yolanda: “Questa continua ad essere una questione privata e nonostante i miei sforzi di creare un’ambiente pacifico che mi permetta di fare da co-genitore a mia figlia nel mondo che merita, tutto questo è trapelato alla stampa”. Infine, Malik ha smentito categoricamente le accuse di aggressione fisica da parte dell’ex suocera Yolanda: “Spero che decida di ritirare le sue false accuse e di affrontare i problemi nella nostra famiglia privatamente”.

Che cosa accadrà? Nel frattempo, Zayn ha fatto sapere che non racconterà la vicenda nei particolari per proteggere la figlia Khai, nata il 1 settembre 2020.

