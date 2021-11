Oroscopo di Paolo Fox dal 15 al 21 novembre: previsioni della settimana

Una nuova settimana si accinge a cominciare. E non c’è niente di meglio che farlo insieme alle previsioni astrologiche contenute nell’oroscopo di Paolo Fox. Vediamo cosa ci dicono le stelle per ogni segno zodiacale.

Ariete

Nel campo dell’amore, la situazione questa settimana sarà un po’ altalenante. Avrai giornate discrete e giornate decisamente no, resta in campana.

Per quanto riguarda il lavoro, la situazione è grossomodo la stessa del campo sentimentale. Ad ogni modo nel complesso si sta per te aprendo una settimana abbastanza gradevole anche se non proprio fortunatissima.

Toro

La tua settimana sarà al culmine della positività da ogni punto di vista. Il top lo raggiunge sia in amore che nel lavoro, in quanto i primi 4 giorni della settimana saranno veramente top.

Per quanro riguarda il lavoro, le stelle ti consigliano di dart da fare e di non perdere nemmeno un minuto.

Gemelli

I giorni che stanno per arrivare saranno per te non proprio positivi, ma nemmeno tragici. Diciamo che sia in amore che nel lavoro sarai sulla stessa barca: approfitta di giovedì per fare tutto ciò che devi fare. Nel weekend migliora la situazione, sia nel campo professionale che in quello sentimentale.

Cancro

La fortuna in questo periodo gira dalla tua parte. Indipendentemente che si tratti di amore o di lavoro, approfitta delle giornate di lunedì o di giovedì, che saranno davvero idilliache. Le stelle ad ogni modo ti invitano comunque durante la settimana di fare solo il necessario e di non strafare.

Leone

Avrai una settimana poco interessante in amore e molto impegnativa nel lavoro. Diciamo che i primi due tre giorni saranno belle, mentre la parte centrale della settimana ti potrebbe davvero infastidire.

In particolare nel lavoro le stelle ti invitano ad approfittare al massimo le conoscenze che hai sul lavoro per cercare di ottenere una promozione.

Vergine

La settimana è fantastica, se non di più. In particolare in campo sentimentale avrai una situazione davvero ad hoc perché hai la Luna che sta per entrare nel segno.

Per quanto riguarda il mondo del lavoro, raggiungerai il massimo della fortuna soprattutto i primi tre giorni della settimana.

Bilancia

Sta per arrivare una buona settimana per te. La parte centrale o il weekend saranno quelli che risponderanno meglio. Le stelle comunque ti invitano a fare attenzione in amore e a non trascurare il partner.

Nel lavoro comunque, le stelle ti invitano a fare attenzione sarebbe meglio non abbassare mai la guardia.

Scorpione

Per fortuna gira tutto dalla tua parte nella settimana che sta per cominciare, sia in amore che nel lavoro. Cerca di rispondere bene alle giornate che ti trasmettono positività. Viceversa cerca di stare fermo e non fare altro se in quella particolare giornata ti sembrerà che il tempo sia per te “sottotono”.

Sagittario

Molto interessante per te questa settimana dopo un periodo di forte stasi. Fatta eccezione per la giornata di lunedì, andrà poi tutto nel migliore dei modi. Per quanto concerne l’amore, se non un partner, farete insieme fuoco e fiamme.

Per quanto riguarda invece il lavoro andrà tutto alla grande: vedrai che le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare.

Capricorno

Nonostante ci possano essere degli alti e dei bassi, la settimana sarà grossomodo sufficiente. Fai solo attenzione al finesettimana. Le stelle ti invitano soprattutto a fare attenzione all’amore, in quanto ci sono guai in arrivo. Per questo cerca di non litigare con il partner proprio in questi giorni negativi.

Acquario

Se sei uno che ama i movimenti repentini, questa è la settimana per te. Ironia a parte, cerca di non essere nervoso e fai tutro con calma. Per fortuna in amore gira tutto nel verso giusto, ma se hai il piede in due staffe, è forse giunto il momento di fare le scelte.

Per quanto riguarda invece il lavoro, fai attenzione solo alle finanze il prossimo fine settimana.

Pesci

Sta per arrivare una settimana facilmente gestibile anche se non avrai tutte giornate si. La positività si avrà in tutte le giornate iniziali della settimana mmentre durante il weekend sarà un po’ più giu di corda. Stai più tempo con la famiglia.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui