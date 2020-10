Ambra Lombardo vuole rivedere Chicco Nalli: l’ex gieffina gli scrive una lettera

Ecco cosa ha scritto Ambra Lombardo nella lettera pubblicata su Di Più per Chicco Nalli

Torna ad attirare l’attenzione del gossip Ambra Lombardo, nota soprattutto per aver partecipato al Grande Fratello 16, reality condotto da Barbara d’Urso su Canale 5.

Nella casa più spiata d’Italia era scoppiato l’amore tra la Lombardo e Chicco Nalli, ex marito della storica opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari. Dopo il reality sembravano più innamorati che mai, lo scorso dicembre hanno però deciso di mettere fine alla loro relazione.

Ambra Lombardo e Chicco Nalli non hanno annunciato subito la notizia della loro rottura, la conferma è infatti arrivata solo pochi mesi fa. Ad oggi sembra che l’ex gieffina voglia riprovarci con l’ex fidanzato, a Chicco ha scritto una lettera pubblicata sul settimanale Di Più, nel numero in edicola da ieri 17 ottobre 2020.

Parlando della loro storia d’amore la Lombardo nella lettera ha scritto: “Il problema è che tu non mi hai mai dimostrato fino in fondo quanto ti facesse piacere avermi al tuo fianco. Per mesi ti ho chiesto che mi dedicassi più tempo. E ogni volta la tua scusa era diversa: una volta il lavoro, una volta la famiglia, una volta entrambe le cose. Non siamo mai riusciti a ritagliarci una settimana solo per noi. Di che cosa avevi paura”.

Ambra Lombardo ha continuato dicendo: “Purtroppo, a un certo punto, il nostro rapporto ha perso vigore. Come una piantina che, se non la annaffi, prima o poi perde le foglie, si secca e muore. Ma adesso ti sto scrivendo per dirti che mi piacerebbe rivederti, che nella mia vita ci sei stato e ci sarai per sempre”.

L’ex gieffina a Chicco Nalli ha chiaramente detto che aspetta un passo da parte sua, per provare a ritrovarsi. Ambra ha infatti concluso la lettera con queste parole: “Forse, se tu provassi a prendermi la mano non avrei la forza di ritirarla”.

Ci sarà un ritorno di fiamma tra Ambra Lombardo e Chicco Nalli? Questo al momento non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per scoprirlo.

Sara Fonte

