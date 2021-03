Nuova fiction con Vanessa Incontrada: anticipazioni e indiscrezioni

Non è ancora certo il nome della nuova fiction con Vanessa Incontrada. l famosa attrice vestirà i panni di “Fosca”, il nuovo lavoro in programma di Mediaset.

Mediaset, nuova fiction con Vanessa Incontrada

Fosca, sarà probabilmente il titolo della nuova fiction, targata Mediaset che avrà come protagonista la brava Vanessa Incontrada. Il titolo potrebbe subire cambiamenti, le anticipazioni raccontano ciò che vedremo, durante la prossima stagione televisiva.

Le riprese inizieranno a breve, la fiction che Mediaset trasmetterà, il cui titolo verosimilmente sarà Tosca, verrà prodotta da Banijay Studios Italy. Vanessa Incontrada che tutti conosciamo bene, dopo i grandi successi Rai, sarà la protagonista.

L’attrice ha già dato prova di essere in grado, senza alcuna difficoltà, di portare in scena ogni tipo di argomento. Vanessa, infatti, ha interpretato parti comiche, come in Non dirlo al mio capo.

L’abbiamo vista a fianco di Lino Guanciale. La Incontrada ha avuto successo anche in ruoli drammatici come in Scomparsa e Il Capitano Maria.

Nuova fiction con Vanessa Incontrada, quando inizieranno le riprese?

L’inizio delle riprese è previsto, almeno a quanto si è a conoscenza ora, per la metà del mese di maggio 2021. Si presume che occorrano 8 settimane per terminare la fiction, anche se potrebbero esserci delle variazioni temporali.

Fosca, sarà il nome della protagonista, Vanessa Incontrada. La location sarà soprattutto Arezzo. La città è stata ritenuta perfetta per rappresentare e ospitare una nuova storia ricca di imprevisti.

Non mancheranno infatti i colpi di scena, che ci terranno incollati al teleschermo. Arezzo ricorda la località che è già comparsa nel film La vita è bella di Benigni. Inoltre è facile evocare in questa città cultura e tradizioni.

Attendiamo la nuova fiction che Vanessa Incontrada interpreterà magistralmente.

