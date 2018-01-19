Spettacolo e cultura (pop e non solo)
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Le scelte della Redazione
Il gabibbo è un plagio?
Una controversia durata decenni (ma cosa c’entrano gli States?)
Perché dovremmo imparare da Fabrizio Corona?
“Nella vita insegni a un regista, impari da un trapezista”
BACKSTREET’S BACK… ALRIGHT?
No, alright diremmo poi non troppo (parliamo sempre di vecchiaia)
- Che fine ha fatto Mena Suvari, icona di inizio millennio tra “American Beauty” e “American Pie”di NonSolo.TvChe fine ha fatto Mena Suvari? Dall’exploit con American Beauty e American Pie a una vita segnata da tante difficoltà. C’è stato un momento, tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila, in cui il volto di Mena Suvari era un po’ ovunque. Bastava uno sguardo per riconoscerla: la ragazza distesa su un … Leggi tutto
- “Ciao, potresti votare per Francesca?”: attenzione alla truffa della ballerina su WhatsAppdi NonSolo.TvSta circolando su WhatsApp il messaggio “Puoi votare per Francesca?”: dietro la richiesta di voto per una giovane ballerina si nasconde una truffa che ruba l’account. Un collega di lavoro mi scrive in chat, in privato, una cosa personale. Strano: non lo fa quasi mai. Parla di un concorso di danza. Non riguarda sua figlia, … Leggi tutto
- Teo Mammucari, quanti scontri in diretta tv: i precedenti (anche con Mara Venier)di NonSolo.TvTeo Mammucari e le polemiche in diretta tv: dalle liti con Mara Venier e Francesca Fagnani ai battibecchi con Lucarelli e Belen. Il caso esploso durante l’ultima puntata di Domenica In non dal niente. La lite in diretta con Mara Venier – culminata con quel “sei un pirla” pronunciato davanti alle telecamere – è solo … Leggi tutto
- I Griffin, arriva lo spin-off su Stewie: avrà una serie tutta sua dal 2027di NonSolo.TvLo spin-off dei Griffin dedicato a Stewie debutterà nel 2027: due stagioni per uno dei personaggi più iconici (e cattivi) della serie. Sono passati più di venticinque anni dal debutto de I Griffin, la serie animata creata da Seth MacFarlane che dal 1999 occupa un posto stabile nell’immaginario televisivo. Lo stile è rimasto quello delle … Leggi tutto
- Milano Fashion Week, gelo tra Kendall Jenner e i “divi” italiani: chi è che se la tira?di NonSolo.TvLe immagini arrivano dalla Milano Fashion Week 2026, andata in scena dal 24 febbraio al 2 marzo: il video, però, continua a diventare virale sui social. Da un lato la sorellastra delle Kardashian, protagonista di un reality dedicato alla sua famiglia e con qualcosa come 391 milioni di follower, Kylie Jenner. Dall’altro tre artisti italiani: … Leggi tutto
- Chi è Senhit, la vincitrice del Festival di San Marino che va all’Eurovision per la terza voltadi R.D.V.La vittoria al San Marino Song Contest 2026 ha riportato sotto i riflettori europei una figura che, in realtà, con l’Eurovision ha un rapporto di lungo corso: Senhit. La cantante italiana, nata a Bologna da genitori eritrei, rappresenterà di nuovo la Repubblica del Titano all’Eurovision Song Contest 2026 con il brano Superstar, realizzato insieme a … Leggi tutto
- Timothée Chalamet come Marlon Brando: il record storico agli Oscar (e la possibilità di fare anche meglio)di NonSolo.TvLa notte degli Oscar 2026 si avvicina e, come sempre, l’attesa è altissima. La cerimonia si terrà il 15 marzo al Dolby Theatre di Hollywood — in Europa sarà già la notte del 16 — e, al di là dei pronostici sui vincitori, uno dei nomi più discussi è quello di Timothée Chalamet. L’attore statunitense … Leggi tutto
- Valentina Liguori, chi è la presunta nuova fiamma di Checco Zalone: l’ex moglie di Gianluca Zambrotta tra privacy e gossipdi NonSolo.TvLa vita privata di Checco Zalone torna sotto i riflettori, ma questa volta senza clamore eccessivo (non che in precedenza il clamore fosse all’ordine del giorno, in realtà). Si parla di una nuova fiamma per il mattatore del cinema italiano e il nome che circola è quello di Valentina Liguori, figura già nota al mondo … Leggi tutto