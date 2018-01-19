Spettacolo e cultura (pop e non solo)

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Le scelte della Redazione

Il gabibbo è un plagio?

Una controversia durata decenni (ma cosa c’entrano gli States?)

Perché dovremmo imparare da Fabrizio Corona?

“Nella vita insegni a un regista, impari da un trapezista”

BACKSTREET’S BACK… ALRIGHT?

No, alright diremmo poi non troppo (parliamo sempre di vecchiaia)